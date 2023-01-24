وداع عاطفي لرئيسة وزراء نيوزيلندا

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وقالت بعدما ارتدت عباءة الماوري التقليدية المصنوعة من الريش «من جانبي، أود أن تعرفوا أن تجربتي الرائعة في هذه الوظيفة النيوزيلندية، ومع شعب نيوزيلندا، كانت مزيجا من الحب والتعاطف واللطف».وأضافت أردرن، وهي تتحدث بلغة الماوري، سكان البلاد الأصليين، للتعبير عن شكرها «من أعماق قلبها... هذا ما أظهره لي غالبية شعب نيوزيلندا وأود أن تعلموا أنني أغادر (منصبي) بمودة أكبر تجاه أوتياروا نيوزيلندا وشعبها.»
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