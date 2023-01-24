شكرا لقرائتكم خبر وداع عاطفي لرئيسة وزراء نيوزيلندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعربت رئيسة وزراء نيوزيلندا، المنتهية ولايتها، جاسيندا أردرن عن شكرها لبلادها على حبها وتعاطفها، وذلك في خطابها الرسمي الأخير الذي ألقته خلال احتفال تقليدي أمس.

وقالت بعدما ارتدت عباءة الماوري التقليدية المصنوعة من الريش «من جانبي، أود أن تعرفوا أن تجربتي الرائعة في هذه الوظيفة النيوزيلندية، ومع شعب نيوزيلندا، كانت مزيجا من الحب والتعاطف واللطف».

وأضافت أردرن، وهي تتحدث بلغة الماوري، سكان البلاد الأصليين، للتعبير عن شكرها «من أعماق قلبها... هذا ما أظهره لي غالبية شعب نيوزيلندا وأود أن تعلموا أنني أغادر (منصبي) بمودة أكبر تجاه أوتياروا نيوزيلندا وشعبها.»