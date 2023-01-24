شكرا لقرائتكم خبر إردوغان: لن ندعم السويد بعد حرق المصحف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنه لا يمكن للسويد أن تعول على دعم تركيا لانضمامها لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد قيام سياسي يميني متطرف بحرق نسخة من القرآن في ستوكهولم.

وقال في أنقرة «إذا كنت لا تبدي احتراما للجمهورية التركية أو للمعتقدات الدينية للمسلمين، فإنه لا يمكن لك أن تنال أي دعم منا على صعيد الناتو».

يذكر أن السويد تحتاج إلى موافقة تركيا كي تصبح عضوا بالناتو، لكن احتدمت التوترات بين البلدين خلال الأسابيع الأخيرة، الأمر الذي يعرقل محاولة ستكهولم للانضمام للحلف الغربي.