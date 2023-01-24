شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف رشاد ينعى الزميل علام عبد الغفار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المهندس أشرف رشاد النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الزميل علام عبد الغفار رئيس قسم المحافظات بجريدة الخليج 365 عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك للتواصل الاجتماعى " وقال :" أنعي بمزيد من الحزن والأسى الكاتب الصحفي/ علام عبدالغفار، رئيس قسم المحافظات باليوم السابع، والذي انتقلت روحه الطاهرة الذكية إلى بارئها بعد صراع مع المرض.

تغمد الله الفقيد بالرحمة والمغفرة، وأسكنه فسيح جناته، وجعله من شباب أهل الجنة..

خالص تعازينا للأسرة الصحفية، وجميع الأهل والأحباب.. ألهمهم الله تعالى الصبر والسلوان..

وإنا لله وإنا إليه راجعون