شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية يعلن موافقة المحافظ على رصف شارعى بيجام والخمسين بشبرا الخيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقة اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، على إدراج رصف طريق بيجام وشارع الخمسين ضمن خطة الرصف القادمة بناءا على الطلب المقدم منه، ويأتي ذلك في إطار التواصل المستمر بينه وبين كافة الجهات التنفيذية.

والتقى النائب محمد عبد العزيز باللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، ونقل النائب للمحافظ مطالبات أهالي شبرا الخيمة لرصف طريق بيجام وشارع الخمسين التابعين لحي غرب شبرا الخيمة، وتقدم بطلب لرصف الشارعين لما يمثلا من أهمية كبيرة لسهولة الحركة بمنطقة بيجام ومداخل ومخارج مدينة شبرا الخيمة ككل، ويمتد طريق بيجام من أول المؤسسة حتى منطقة كوبري بيجام كمرحلة أولى بطول 1.55 كم، ثم من كوبري بيجام وحتى نادي بيجام بطول حوالي 500 متر، ويمتد شارع الخمسين بطول حوالي 550 مترا.