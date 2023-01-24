انت الان تتابع خبر بعد التطورات الاخيرة.. الفيس يستعين بمحامي ميسي للتدخل بقضيته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت هيئة قضائية إسبانية، قررت وضع داني ألفيس، يوم الجمعة الماضي في الحبس الاحتياطي دون كفالة، بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي بمدينة برشلونة

ألفيس (39 عاما)، يواجه مصيرا مظلما خاصة وأنه قام بتغيير أقواله 3 مرات، مما دفع الجهات القضائية المحلية لحبسه احتياطيا دون كفالة.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن داني ألفيس قرر الاستعانة بالمحامي المرموق كريستوبال مارتيل، للدفاع عنه في القضية.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن كريستوبال مارتيل هو المحامي الخاص بالنجم ليونيل ميسي والذي دافع عنه مُسبقا في قضية التهرب الضريبي أثناء تواجده مع برشلونة.

وساهمت مرافعات كريستوبال مارتيل في تجنيب ميسي لتنفيذ عقوبة السجن في قضية التهرب الضريبي، بعدما حكم عليه بالسجن 21 شهراً فقط، لكن تم تعليق العقوبة كونها أقل من عامين ولنظافة سجله العدلي، فضبا عن دفعه 2.1 مليون يورو غرامة.



وسبق وأن دافع مارتيل عن العديد من المشاهير مثل خوان لابورتا، رئيس برشلونة الحالي ورجل الأعمال جوردي بوجول فيرسولا.

وسيُعاون مارتيل، المحامية ميرايدا بوينتي ويلسون والتي ساعدت داني ألفيس، الجمعة الماضية خلال تواجده أمام هيئة القضاء.

جدير بالذكر أن نادي بوماس المكسيكي أعلن مؤخرا فسخ تعاقده مع داني ألفيس، بعد اتهام الظهير البرازيلي المخضرم بالاعتداء الجنسي.

