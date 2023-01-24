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روسيا تبحث مع "يويفا" عودتها إلى المنافسات الدولية

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445424-638101790386351492.jpg

2023-01-24 | 18:41

روسيا تبحث مع "يويفا" عودتها إلى المنافسات الدولية

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أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" على التعاون وعقد اجتماع آخر بشأن عودة المنتخبات والفرق الوطنية الروسية إلى المنافسات الدولية.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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