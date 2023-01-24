- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر روسيا تبحث مع "يويفا" عودتها إلى المنافسات الدولية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445424-638101790386351492.jpg
2023-01-24 | 18:41
المصدر:
510 مشاهدة
أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" على التعاون وعقد اجتماع آخر بشأن عودة المنتخبات والفرق الوطنية الروسية إلى المنافسات الدولية.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا