روسيا تبحث مع "يويفا" عودتها إلى المنافسات الدولية

أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" على التعاون وعقد اجتماع آخر بشأن عودة المنتخبات والفرق الوطنية الروسية إلى المنافسات الدولية.