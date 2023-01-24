انت الان تتابع خبر استحداث مديرية جديدة في وزارة الداخلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، أنه "حرصا من وزير الداخلية على رعاية منسوبي وزارتنا ضباط ومنتسبين وموظفين وعوائلهم الكريمة ولا سيما جرحى وزارتنا الابطال وعوائل الشهداء، ولغرض الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الطبية لهم، تم استحداث (مديرية شؤون الرعاية الصحية لقوى الامن الداخلي) لتقوم باعمال صندوق الضمان الصحي الملغى) وبنفس آلية الاشتراك وتقديم الخدمات الصحية من حيث ترويج المعاملات ومراجعة المراكز الطبية لمنسوبي الوزارة وعوائلهم الكريمة".واعتبرت "جميع مشتركي الصندوق (الملغى) مشتركين في مديرية شؤون الرعاية الصحية وبنفس الاشتراك، مبينة أن المديرية باشرت اعمالها وسيتم نشر موعد استقبال المراجعين في بغداد والمحافظات فور الانتهاء من اعداد الضوابط والتعليمات".