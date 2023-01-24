انت الان تتابع خبر إيران: سياسات أمريكا تقوض السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وأوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عبد اللهيان على حسابه في "تويتر": "إحدى نتائج التدخل الأمريكي هو تعطيل السلام في منطقة الشرقين الأدنى والأوسط، بالإضافة إلى تأجيج نيران الحرب في أوكرانيا".

كما حث عبد اللهيان البيت الأبيض على التوقف عن "التصريحات المنافقة التي تتعارض مع الواقع".



وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني، أن "الجانب الإيراني يعتبر الأعمال الاستفزازية لحلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية "السبب الرئيسي" للأزمة في أوكرانيا".

وقال في مقابلة مع قناة "تي آر تي" التركية: "تبدو العمليات العسكرية في أوكرانيا أحداثا معقدة.. يعتقد البعض في الغرب أنها فصل جديد في تاريخ العلاقات الدولية. منذ بداية الأزمة، كان موقفنا واضحا وشفافا.. نحن نعتبر أن الأعمال الاستفزازية للناتو وعدد من الدول الأوروبية هي السبب الرئيسي لبدء الأعمال القتالية في أوكرانيا".

