فعل سافر.. بيان شديد اللهجة من الخارجية المصرية ردا على تمزيق المصحف في هولندا

الشارقة - اميمة ياسر - أعربت جمهورية مصر العربية، عن بالغ إدانتها لقيام زعيم أحد الحركات المتطرفة بتمزيق المصحف الشريف أمام مبنى البرلمان الهولندي في لاهاي، في فعل سافر يتجاوز حدود حرية التعبير، وينتهك مقدسات المسلمين، ويؤجج خطاب الكراهية بين الأديان والشعوب، بما يهدد أمن واستقرار المجتمعات.

كما أعربت مصر- في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الثلاثاء، عن بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث ازدراء الأديان وتصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا في عدد من الدول الأوروبية مؤخراً، مشددةً على مسئولية تلك الدول عن منع تكرار مثل تلك الممارسات، التي تتنافى مع منظومة حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأحرق السياسي اليميني راسموس بالودان نسخة من المصحف في أثناء تظاهرة أمام السفارة التركية في ستوكهولم السبت الماضي، الأمر الذي دفع دول عربية وإسلامية لإدانة هذا الموقف، ووصفته منظمة التعاون الإسلامي بأن هذه الخطوة عمل استفزازي يستهدف المسلمين ويهين قيمهم المقدسة.​