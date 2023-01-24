شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يواصل لقاءاته الجماهيرية لخدمة المواطنين ويطلق قوافل طبية وينظم ندوات توعوية وصحية فى المحافظات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة القاهرة،

نظمت أمانات المرأة والإعلام والعمال بقسم النزهة، فاعلية إطعام الخير لأهالي الحي الأكثر احتياجا لتخفيف الأعباء عنهم.

كما نظمت أمانة قسم حلوان، أمسية ثقافية لأمانة التواصل، تحت عنوان الملك فاروق بعلم الفلك ورصد النجوم واستطلاع شهر رجب.

كما واصلت أمانة قسم المطرية،

لليوم الثاني علي التوالي، المراجعة النهائية لطلبة الإعدادية كمبادرة مجانية لأهالي المطرية بالتعاون مع مركز الفاتح.

كما نظمت شياختا حدائق جنوبية ووايلي شرق، بقسم حدائق القبة، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات، للكشف بالمجان بمركز الوسيمي الطبي في تخصصات مختلفة.

وفي محافظة الجيزة،

تواصل أمانة مركز أطفيح، إطلاق القافلة الطبية المجانية، بقرية الكريمات والتي واستمرت لمدة يومين وضمت 8 تخصصات وصرف مجاني للعلاج.

كما أطلقت أمانة قسم الهرم، حملة تشجير تحت عنوان "هنلون هواها أخضر" تستهدف زراعة 1000 شجرة، وبدأت الحملة بالوحدة الصحية بنزلة السمان والوحدة الصحية بكفر الجبل بمشاركة 1000 شاب وفتاة من أبناء القسم، وتستهدف الحملة الحفاظ على المناخ والبيئة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

كما كثفت أمانة مركز العياط، جهودها لإقامة معارض "شتاء دافىء" بجميع القرى بإفتتاح أحدث نسخها بقرية كفر شحاته وسط إقبال كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة لما وجده المواطنين من تشكيلة كبيرة من الملابس الشتوية بأسعار رمزية وجودة عالية.

كما أطلقت أمانة قسم الجيزة، مجموعة من الخدمات المجانية للمواطنين وتحديدًا أصحاب المعاشات وتكافل وكرامة والأرامل وتتمثل الخدمات في النفقات وإعلامنا الوراثة ومنازعات الحضانة وقرارات الوصاية والولاية التعليمية ومساعدة الغارمات.

كما نظمت أمانة قسم الوارق، عددًا من الجولات الميدانية تستهدف حل المشكلات التي تواجه المواطنين.

كما تواصل أمانة قسم الطالبية، لليوم الثالث على التوالى المراجعات النهائية للشهادة الإعدادية فى مادتى العلوم والحاسب الألى بمدارس علاء الدين الخاصة وذلك فى إطار جهود الحزب لخدمة أهالي الطالبية بمختلف المجالات.

وفي محافظة الشرقية،

نظمت أمانات الحزب بمراكز ومدن "الحسينية وفاقوس وديرب نجم والزقازيق"، مجموعات مراجعات مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بالإضافة إلى توزيع المراجعات النهائية، وتدريب الطلاب علي كيفية التعامل مع الورقة الإمتحانية، والإجابة علي جميع الأسئلة وفق نماذج تمكنهم من تحقيق التفوق في جميع المواد الدراسية.

وفي محافظة سوهاج،

نظمت أمانة مركز ومدينة جهينة، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية المجانية، فى مُستشفى نور الحياة التخصصي بطهطا، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت تخصصات متعددة منها "جراحة، علاج طبيعي، باطنه، أطفال، قلب، عظام، مسالك بولية"، وشهدت القافلة إقبالا كبيرا من المواطنين وأبنائهم لتوقيع الكشف عليهم وصرف العلاج بالمجان.

وفي محافظة البحر الأحمر،

شارك وفدا من أمانة الحزب بالمحافظة، في احتفالات المحافظة بالعيد القومي، والتي تخلد ذكري معركة شدوان الباسلة، حيث نقل وفد الأمانة، تهنئة قيادات الحزب إلي أهالى المحافظة الكرام بمناسبة هذه الذكري الخالدة في اذهان قاطني وسكان المحافظة.

وفي محافظة المنوفية،

شهدت أمانة ذوى الإعاقة بالمحافظة، نشاطا مكثفا خلال اليومين السابقين بكافة مراكز المحافظة، حيث نظمت عدة فاعليات متتالية منها يوم ترفيهيي بمركز شباب قرية كفر السنابسة بمدينة منوف، وشمل اليوم حفل ويوم رياضي وترفيهي قدمه أبطال من ذوي الهمم من أهل القرية، كما تم التنسيق لعمل دورات وكورسات مجانية مكثفة علي مرحلتين للأشخاص من ذوي الإعاقة بالمنوفية بكلية الهندسة الالكترونية بمدينة منوف مجانا للتدريب علي مبادئ الكمبيوتر والميكروسوفت من ورد واكسيل وبوربوينت والآمن السيبراني وصيانة الشاشات والموبيلات والرسيفرات، وفي مركز الباجور، نظمت ندوة عن حقوق ذوي الهمم، بحضور مجموعة من ذوي الهمم والرائدات الريفيات بالتعاون مع قصر الثقافة.

كما نظمت أمانة مركز الباجور، لقاءات جماهيرية واسعة للمواطنين، للاستماع لمطالبهم وعرض ماتحقق من إنجاز بحضور وفد من هيئة مكتب الحزب بالمركز.

كما واصلت أمانة مركز شبين الكوم، إقامة سلسلة معارض "أسعار زمان"، لبيع مستلزمات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة في قرية ميت موسى، وشهد إقبالا كثيفا من المواطنين خاصة في ظل أسعاره المنخفضة، وشمل المعرض كافة إحتياجات البيت المصري بتخفيضات كبير وخاصة للعروسة اليتيمة وصلت لنسبة 50%.

وفي محافظة المنيا،

نظمت أمانة مركز سمالوط، قافلة طبية لإجراء التحاليل الخاصة بالفيروسات الكبدية، في قريتي البيهو واطسا ومدينة سمالوط، وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وتمكنت القافلة من اجراء التحاليل لعدد 201 حالة من الأهالي، ولاقت القافلة إقبال كبير من قبل المواطنين.

كما نظمت أمانة مركز بني مزار، قافلة طبية مجانية، في قرية الغرباوي، وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت معظم التخصصات، وتمكنت القافلة من الكشف علي 320 حالة من الأهالي، ولاقت القافلة إقبال كبير من قبل المواطنين.

وفي محافظة الإسماعيلية،

واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، لليوم الثاني على التوالي، في إطلاق قوافل غذائية متنقلة تجوب مراكز المحافظة، لمحاربة الغلاء، وجشع التجار، وشملت منتجات القوافل الغذائية، "أرز، سكر، شاي، سمنه، زيت، ولحوم، ودواجن، وغيرها من المواد، حيث جابت القافلة مراكز القصاصين، والقنطرة غرب وحي ثان بالموقف الجديد وحي ثالث خلف مجمع المحاكم".

كما واصلت أمانة مركز التل الكبير، قافلة طبية بيطرية، لعلاج الثروة الحيوانية، والطيور المنزلية، بالمجان، وجاءت القافلة بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى، وذلك لتقديم خدمات الكشف البيطرى والعلاج وأمصال الوقاية للحيوانات والطيور، والتواصل مع الأهالي من خلال التوعية حول كيفية التعامل في العديد من الأمور المتعلقة بالحالات البيطرية التابعة لهم، حيث شهدت إقبالا كبيرا، وأبدى الأهالى فى القرية رضاهم عما تقدمه القافلة من خدمات بيطرية مجانية.

وفي محافظة الغربية،

واصلت أمانة قسم أول المحلة، لليوم الثاني على التوالي، الورشة الثانية لتعليم الأطفال والشباب الصغير على عزف الموسيقى والإنشاد الديني.

كما استجابت أمانة قسم ثالث المحلة، لطلبات المواطنين فى الوحدة الحزبية بسوق اللبن، من عدم إنارة الأعمدة بالشوارع، وعلي الفور تم إجراء صيانة كاملة لجميع أعمدة الإنارة بشارع حنفية الحلوف وجميع أعمدة الإنارة بالشوارع الجانبية.

وفي محافظة الفيوم،

استجابت أمانة مركز سنورس، لعدد من طلبات المواطنين الخدمية أثناء اللقاء الجماهيرى المنعقد سابقا، والمتمثلة في تمهيد وتجريد بعض الطرق الحيوية فى قرية فيديمين، حيث تم تمهيد طريق دكم وابو سلام وجاب الله امتداداً إلى طريق سنهور.

وفي محافظة دمياط،

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، ندوة توعوية حول سرطان الثدي والفيروسات الكبدية، والمقام بمقر الأمانة، تحت عنوان "الكشف المبكر ينقذ حياة أسرة كاملة"، ويحاضر فيها استشاري جراحة أورام الثدي بمعهد أورام دمياط، وتناولت التعريف بأهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، وطرق العلاج التي تتطلبها السيدة لمواجهته، حيث تفاعلت السيدات مع المحاضرين في لقاء مفتوح، للتطرق إلى كل ما يخص مرضى سرطان الثدى.

وفي محافظة البحيرة،

واصلت أمانة مركز إدكو، تنظيم المراجعات النهائية المجانية للشهادة الإعدادية، حيث توافدت أعداد كبيرة من طلاب الشهادة الإعدادية، وأقيمت المراجعة النهائية لمادة العلوم على مجموعتين دراستين، على مدار أربعة ساعات متواصلة، وفي القاعة العلوية لنادي المعلمين.

وفى محافظة الإسكندرية،

نظمت أمانة قسم محرم بك، فاعلية ميدانية لتنظيف الشوارع، عن طريق جمع القمامة من شوارع المنطقة، وكان ذلك بالتعاون مع شركة نهضة مصر بمنطقة غربال، كما أقامت بنفس المنطقة فاعلية لتوزيع شنط مواد غذائية.

كما نظمت أمانة قسم العامرية أول، ندوة توعوية حول شرح مدونة السلوك الحزبي، وشرح اختصاصات الموقع التنظيمي، بمقر الوحدة الحزبية بالصفا، كما نظمت ندوة دينية عن التعاون والعمل الجماعي بهدف خدمة الناس والمجتمع، بالوحدة الحزبية بقرية طيبة 2، كما نظمت أمانة المشروعات الصغيرة، دورة تدريبية لتعليم الخياطة، للفتيات والسيدات، لمساعدتهم للبدء في مشروعات صغيرة خاصة بهم.

كما واصلت أمانتا أقسام الدخيلة والرمل ثانِ، المراجعات النهائية لمادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي.

كما نظمت أمانة قسم الرمل ثانِ، قافلة طبية مجانية، والتي تضمنت كافة التخصصات الطبية بالمجان.

وفي محافظة جنوب سيناء،

زار وفدا من أمانة مدينة رأس سدر، عدد من أقسام الشرطة، لتقديم التهنئة لرجال الشرطة الابطال الباسلة بمناسبة الذكرى 71، معربين عن اعتزاهم وتقديرهم لجهود رجال الشرطة في حفظ السلم والأمن العام، والتي تجسد أسمى معاني التضحية والبذل والفداء.

وفي محافظة القليوبية،

نظمت أمانة مركز القناطر الخيرية، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في عرب شركس، وتضمنت تخصصات متعددة منها "باطنة، عظام، جلدية، نساء وتوليد، وأطفال ومخ وأعصاب، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.



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