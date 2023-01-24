شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "اقتصادية النواب": جهود الدولة فى مسيرة البناء ليست رفاهية بل صححت المسار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي باحتفالية عيد الشرطة، اتسمت بمصارحة الشعب ومكاشفته بحقيقة الأوضاع فى مصر، أثر التداعيات العالمية، والتي اعتاد الرئيس عليها في حواره مع الشارع لمواجهة التحديات المختلفة، تأسيسا لمبدأ المشاركة وحق الشعب في معرفة حقيقة ما يدور، مشددا أن الدولة خاضت حربها ضد الإرهاب بشكل متوازي مع مسيرة البناء لتحقيق التنمية المستدامة، فكانت يد تبني ويد تحارب وبإرداتها واصطفاف شعبها خلف قيادته تمكنت من تجاوز هذه المرحلة.

وأضاف أن حديث الرئيس بشأن ما اتخذته مصر من نهج في افتتاح الكثير من المشروعات التنموية، كانت ضرورة لاسيما وأن اجراءات التدخل وتصحيح المسار التي اتخذتها الدولة المصرية، كانت واقع نعيشه ولا مجال للرفاهية فيه أو الاختيار والذي كان يحتم علينا أن نقفز قفزات تنموية هائلة، مشددا أن حفر قناة السويس الجديدة وتطويرها سيظل نقطة مضيئة في الاقتصاد المصري وقصة نجاح لإنجازات الدولة المصرية أمام العالم بتعزيز قدراتها وذلك بما حققته من أرقام ومعدلات قياسية غير مسبوقة فى تاريخها بإيراد يصل لـ8 مليار دولار، هذا بجانب مشروعات الطاقة وزيادة قوة شبكة الكهرباء الموجودة فى مصر، بعد ما كان هناك معاناة من الانقطاع المتكرر.

ولفت إلى أن تلك الخطى وغيرها من الإنجازات التي لو لم تكن حدثت لكانت مصر دخلت في واقع صعب لا يلبي متطلبات الزيادة السكانية المتوالية واحتياجات التنمية، معتبرا أن اصطفاف الشعب خلف مؤسساته خلال معركتنا في البناء ومواجهة الإرهاب لإنقاذ الوطن، على مدار السنوات الماضية كانت خير نموذج نستمد منه الإيمان بأن الإرادة والعمل هي السبيل لاستثمار تلك الظروف نحو تعزيز قدراتنا في النجاح ورسم خارطة جديدة في مسار البلاد.

ووجه "عمار"، التحية والتهنئة للرئيس السيسي ووزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة الـ71، مقدما تحية إجلال وعرفان وتقدير لابطالنا الشهداء الذين قدموا أرواحهم الطاهرة الذكية فداءً لعزة هذا الوطن وكرامته وأمنه وستظل ملحمة الإسماعيلية حاضرة لا تغيب عن ذهن ووجدان الشعب المصري أجمع.