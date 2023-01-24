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لجنة المسابقات تعدل مواعيد بعض مباريات ممتاز الكرة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445413-638101732217135223.jpg

2023-01-24 | 17:04

لجنة المسابقات تعدل مواعيد بعض مباريات ممتاز الكرة

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أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن بعض المباريات ضمن مباريات الجولة (13) من المرحلة الاولى للدوري الممتاز.
وقال الاتحاد قي بيان ورد لـ الخليج 365، انه " قررت لجنة المسابقات تعديل مواعيد المباريات التالية ضمن مباريات الجولة (13) من المرحلة الاولى للدوري الممتاز:

1. الديوانية - زاخو - الخميس 1/26 الساعة 2 ظهراً، ملعب كربلاء

2. القوة الجوية - الطلبة الساعة السابعة والنصف مساء يوم الجمعة 1/27 ملعب الشعب الدولي.
3. نوروز - الشرطة الساعة الثانية بعد الظهر يوم السبت 1/28 ملعب فرانسو حريري في أربيل".
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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