لجنة المسابقات تعدل مواعيد بعض مباريات ممتاز الكرة

وقال الاتحاد قي بيان ورد لـ الخليج 365، انه " قررت لجنة المسابقات تعديل مواعيد المباريات التالية ضمن مباريات الجولة (13) من المرحلة الاولى للدوري الممتاز:

1. الديوانية - زاخو - الخميس 1/26 الساعة 2 ظهراً، ملعب كربلاء



2. القوة الجوية - الطلبة الساعة السابعة والنصف مساء يوم الجمعة 1/27 ملعب الشعب الدولي.3. نوروز - الشرطة الساعة الثانية بعد الظهر يوم السبت 1/28 ملعب فرانسو حريري في أربيل".