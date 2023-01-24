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انت الان تتابع خبر لجنة المسابقات تعدل مواعيد بعض مباريات ممتاز الكرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445413-638101732217135223.jpg
2023-01-24 | 17:04
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أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن بعض المباريات ضمن مباريات الجولة (13) من المرحلة الاولى للدوري الممتاز.
وقال الاتحاد قي بيان ورد لـ الخليج 365، انه " قررت لجنة المسابقات تعديل مواعيد المباريات التالية ضمن مباريات الجولة (13) من المرحلة الاولى للدوري الممتاز:
1. الديوانية - زاخو - الخميس 1/26 الساعة 2 ظهراً، ملعب كربلاء 2. القوة الجوية - الطلبة الساعة السابعة والنصف مساء يوم الجمعة 1/27 ملعب الشعب الدولي.
3. نوروز - الشرطة الساعة الثانية بعد الظهر يوم السبت 1/28 ملعب فرانسو حريري في أربيل".
1. الديوانية - زاخو - الخميس 1/26 الساعة 2 ظهراً، ملعب كربلاء
3. نوروز - الشرطة الساعة الثانية بعد الظهر يوم السبت 1/28 ملعب فرانسو حريري في أربيل".
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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