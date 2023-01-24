انت الان تتابع خبر بشأن ممر "لاتشين".. روسيا: نعمل على حل النزاع بين ارمينيا وأذربيجان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بيسكوف للصحفيين ردًا على طلب للتعليق على تصريحات بلينكن، إن روسيا "تواصل عملًا دؤوبًا وشاقًا مع كل من أرمينيا وأذربيجان"، دون المزيد من التفاصيل.

والطريق الجبلي المار عبر أذربيجان مغلق منذ 12 ديسمبر/كانون الأول، عندما عطل محتجون، يقولون إنهم نشطاء معنيون بالبيئة، حركة المرور عن طريق نصب خيام.



ويعتمد نحو 120 ألفًا من الأرمن في ناغورنو قرة باغ على الممر للحصول على إمدادات الغذاء والوقود والأدوية.

وأثار المأزق مخاوف دولية جعلت وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يطالب، أمس الاثنين، بإعادة فتح الطريق على الفور.

وروسيا هي القوة الرئيسية التي تقوم بوساطة في المنطقة ولديها قوات حفظ سلام على امتداد ممر "لاتشين". وأثار إخفاقها في إعادة فتحه إحباطًا لدى أرمينيا.

وتقول أرمينيا إن الاحتجاج "تنظمه الحكومة الأذربيجانية كحصار متعمد لناغورنو قرة باغ"، وهو ما تنفيه أذربيجان التي ترد بأن النشطاء "ينظمون احتجاجًا مشروعًا ضد نشاط تعدين غير قانوني".



خاض البلدان حربين منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 بسبب ناغورنو قرة باغ التي يعترف بها المجتمع الدولي كجزء من أذربيجان، لكن غالبية سكانها من عرقية الأرمن.