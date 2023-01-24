شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "طاقة النواب": الشرطة المصرية ستظل صمام أمان واستقرار الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلي الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية وللشعب المصرى ووزير الداخلية ولرجال الشرطة المصرية الباسلة بالتهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 71 لعيد الشرطة الباسلة.

وأكد أن الشرطة المصرية هي صمام أمن وأمان الوطن مع القوات المسلحة حيث إن لمصر سيفا ودرعا حما مصر على مدار عقود طويلة كما قدموا التضحيات والشهداء في سبيل القضاء على الإرهاب ومواجهة البؤر الإجرامية والإرهابية.

وقال عوض الله في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم إنه سيظل رجال الشرطة نموذجا للالتزام والعطاء مشيرا إلى أن تلك الذكرى العظيمة تجسد بطولات رجال الشرطة الذين سطروا بدمائهم الذكية ملحمة فى مواجهة الإرهاب الأسود وستظل جيلا بعد جيل نبراساً يستلهم منه الوطن روح الـفداء والتضحية من أجل وطن غالٍ حيث يواصلون تضحياتهم العظيمة للذود عن الوطن من أى مخاطر أو مؤامرات.

وأكد "عوض" الله أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نهاية الإرهاب في مصر بنسبة 100% خلال احتفالات عيد الشرطة هو عبور ثان للمصريين، ويؤكد قدرة مصر بجيشها وشرطتها على التصدى لأى مخاطر وحماية أمن الوطن بل والمنطقة فى ظل ظروف عالمية ومؤامرات تموج بمصير أوطان من حولنا.

وأكد أن الأمن والاستقرار الذي عاشته مصر رغم الظروف والمؤمرات التي مرت بها يؤكد أن مصر صمام الأمان للمنطقة بزعيم وقوات مسلحة وشرطة قوية قادرة تمثل درع وسيف لحماية الوطن ضربت اروع امثلة التضحية والفداء.

ووجه عوض الله التحية الى روح شهداء الشرطة والقوات المسلحة ودمائهم الذكية التي كانت فداء لأمن واستقرار الوطن.