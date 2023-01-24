شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" توصى بتقنين نزلات وطلعات الدائرى بمنطقة بولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم ، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب حسام المندوه، بشأن ضرورة إعادة بناء كوبري مشاه همفرس بمنطقة ببولاق الدكرور الذى تم إزالته من أجل أعمال إنشاء محور كمال عامر.

وقال النائب حسام المندوه مقدم طلب الإحاطة، أن ازاله كوبري مشاه همفرس بمنطقة ببولاق الدكرور الذي تم إزالته من أجل أعمال إنشاء محور كمال عامر، أدي إلى أن المواطنين موش عارفين يمشوا ولا ندخل الأسواق.

وأكد النائب حسام المندوه، أنه لم يصل إليه حتي هذه اللحظة أى رد من وزارة النقل أو محافظة الجيزة حول كوبري المشاه همفرس.

وقد أوصت اللجنة بإعادة بناء كوبري همفرس ببولاق الدكرور، وتشكيل لجنة من النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات، والنائب حسام المندوه مقدم طلب الإحاطة، والنائب نادر الخبيري، والنائب محمد علي الكيال ، بالإضافة لمن يرغب من نواب بولاق الدكرور للمعاينة علي أرض الواقع وتقديم تقرير للجنة النقل والمواصلات.

كما ناقشت اللجنه الطلب الثاني المقدم من النائب حسام المندوه، بشأن ضرورة تقنين الطلعات والنزلات التي أقامها الأهالي على الطريق الدائري، والمحور في نطاق حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وعدم الانتهاء من أعمال إنشاء وصلة الدائري بين الطريق الصحراوي ونزلة المنصورية.

وقال النائب حسام المندوه مقدم طلب الإحاطة، أن عدم وجود طلعات ونزلات للطريق الدائري أدي إلى قيام الأهالي بعمل طالعات ونزلات نظرا للكثافه المرورية بمنطقة بولاق الدكرور ، وهي نزلات غير شرعيه وغير آمنة.

وطالب النائب حسام المندوه مقدم طلب الإحاطة بعمل دراسات لعمل مزيد من الطلعات والنزلات علي الدائري نظرا للكثافه المرورية بمنطقة بولاق الدكرور.

ومن جانبة قال أيمن متولي مسؤل وزارة النقل والمواصلات، أن مطالع ومنازل الدائري غير أمنه وغير شرعيه وسيتم تقنينها خلال الفترة القادمة وسيتم خلال 6 شهور.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات، بموفاة اللجنه بخطاب بموعد انتهاء تقنين نزلات وطالعات الدائري ، نظرا لموافقه وزارة النقل علي تقنين الطلعات والنزلات الطريق الدائرى.