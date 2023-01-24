تفاصيل التعاون بين التحالف الوطنى للعمل الأهلى ووزارة الزراعة لدعم المزارعين

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القاهرة - سامية سيد - وقع التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة بهدف تنسيق الجهود لتنفيذ استراتيجية الدولة الوطنية، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائى من خلال توفير الخطط والبرامج والمشروعات القومية.

يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مؤتمره الأول بضرورة مد جسور التعاون بين الجهات المعنية لدعم و تطوير الزراعة كأحد أهم الملفات الاستراتيجية للتنمية الشاملة للدولة المصرية والاهتمام بالمزارع المصرى.

وقع البروتوكول ممثلاً عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الدكتورة نهى طلعت أمين سر التحالف والدكتور السيد القصير وزير الزراعة ممثلاً وزارة الزراعة.

وأكدت الدكتورة نهى طلعت على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتحالف بضرورة بذل قصارى الجهود لدعم المزارع المصرى من خلال جهود داعمة ومبادرات طموحة من شأنها الارتقاء بمستوي المزارع والزراعة المصرية، بما يحقق الاستثمار الأمثل لمواردنا والاستفادة القصوي من قدراتنا وإمكانياتنا، مشيرة إلي أن توجيهات الرئيس للتحالف فى مؤتمره الأول تضمنت ضرورة الاهتمام بكلا من المزارع والزراعة المصرية لما لها من أهمية خاصة للاقتصاد والدولة المصرية.

وأضافت نهي طلعت، أن التحالف الوطني فى إطار جهوده لدعم الزراعة المصرية أطلق مبادرة "أزرع"، في شهر نوفمبر الماضي بهدف زيادة الرقعة الزراعية والتوسع في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وعلي رأسها القمح لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتحسين مستوي الدخل لمئآت الالاف من صغار المزارعين من خلال زيادة إنتاجهم بعد توفير تقاوي معتمدة عالية الجودة، كما تسعي المبادرة للحفاظ علي الموارد الطبيعية وعدم إهدارها مع زيادة قدرة صغار الفلاحين علي مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها.

وأوضحت عبد القوى، أن بروتكول التعاون يستهدف تنسيق كافة الجهود في إطار تشاركي يحقق المنفعة العامة ويعزز دور الدولة في تنفيذ إستراتيجيتها الوطنية لضمان الأمن الغذائي لمصر ودعم وتنمية المزارع المصري وبصفة خاصة صغار المزارعين كما يتضمن قيام وزارة الزراعة بدعم دور التحالف فى المشاركة في المشروعات والفاعليات المختلفة التى تنفذها المؤسسات والمنظمات الدولية لخدمة المواطنين فى مجالات الزراعة وإستصلاح الأراضي والأمن الغذائي، وتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية ،ووضع نظم الإدارة المتكاملة لتحقيق الأمن الغذائي في المحافظات، من خلال إطلاق العديد من الفاعليات تحت مظلة مبادرة "ازرع" والعمل على إجراء برامج تدريبية لرفع الوعي والتدريب والإرشاد الزراعي للمزارعين وذلك في إطار العديد من المجالات، وإطلاق قوافل بيطرية، ضمن القوافل الشاملة الخاصة بالتحالف بكافة المحافظات.

بينما قال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة أن هذا البروتوكول يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تكاتف جهود الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يشمل التعاون مع التحالف الوطني كثير من المبادرات الزراعية وأيضًا زيادة الوعي لدى المجتمع المدني.

وأشاد القصير بتجمع كيانات التحالف الوطني تحت مظلة واحدة، مشيراً إلى أن مجالات التعاون سوف تشمل التنمية الريفية وتحسين السلالات وتحديث نظم الرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل رفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

كما أضاف قائلاً إن الوزارة ترحب دائمًا بالعمل والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، مؤكداً أن جميع إمكانيات الوزارة مسخرة لخدمة ودعم العمل الأهلى التنموى من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والتحالف لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون التى الإتفاق عليها.

‏وأكد "القصير" على أن قطاع الزراعة شهد نهضة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية وأن الإجراءات الاستباقية التى اتخذتها الحكومة وكذلك المشروعات العملاقة التي تبناها الرئيس السيسي مكنت الدولة المصرية من مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.