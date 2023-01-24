شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" توصى بإعادة فتح مزلقان البدرشين بالجيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بإعادة فتح مزلقان البدرشين بمحافظة الجيزة، بعدما رأت أن غلقه أدى إلى تواجد معابر مخالفة للقانون تسببت في وقوع العديد من الحوادث، وذلك في ضوء مناقشتها لطلب الإحاطة المقدم من النائب نادر عبده صديق في هذا الصدد، بحضور الدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، وممثلي محافظة الجيزة وبحضور ممثلي وزارة النقل والمواصلات، وممثلي وزارة الماليه ، وممثلي وزارة التخطيط

وقال النائب نادر الخبيري مقدم طلب الإحاطة، إنه تم غلق مزلقان مدينة البدرشين، وقام الأهالي بتقديم العديد من الاستغاثات للمسؤولين، حيث أن عدد سكان المدينة يتخطي نصف مليون مواطن، وغلق المزلقان أدى إلى انقسام المدينة إلى نصفين شرقى وغربى.

وطالب النائب نادر الخبيرى مقدم طلب الإحاطة، بفتح المزلقان لحين انتهاء الدراسات الخاصة بوزارة النقل وإيجاد حل بديل للمشكلة القائمة، موضحا أن الأهالى قاموا بعمل فتحات في سور السكة الحديد حتي يتثني لهم عبور الطريق.

ومن جانبه، قال النائب عماد الدرجلي، أن الأمر كان في البداية هو تطوير المزلقان لكن انقلب الأمر إلي غلق المزلقان، مؤكدا أن غلق المزلقان الشرعي أدى إلي عمل فتحات غير شرعية لمرور المواطنين، مطالبا بحل عاجل للأزمة التي يعيشها أهالي البدرشين والعياط.

وفي السياق ذاته، قال النائب حسام عاشور، إنه كان يجب أن يكون هناك تنسيق بين المحافظة ووزارة النقل وأعضاء مجلس النواب عن البدرشين والعياط لأنهم علي دراية كامله بمشاكل المنطقة لإيجاد أفضل الحلول والوصول لحل يتناسب مع الجميع.

وانتقد النائب حسام عاشور عدم وجود تنسيق بين المحافظة والنواب، ما أدى إلى عمل فتحات وممرات غير شرعيه تؤدى إلى وفاة المواطنين أثناء عبور الطريق.

ومن جانبه، قال د. إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، إن المواطن في جنوب الجيزة وشمالها علي رأس اهتمام المحافظة، لافتا إلى أن معظم موازنة المحافظة ينفق علي القري والمراكز.

وأضاف الشهابي ، أن الدولة المصرية تستجيب لاحتياجات المواطنين في القري والريف والمراكز، ونحن في محافظة الجيزة نعمل علي مشاريع البنية التحتية من مشروعات المياه والصرف الصحى، مؤكدا أن محافظة الجيزة تولي اهتماما خاصا بالريف والقري في المحافظة.