شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تناقش الحساب الختامى لوزارتى الزراعة والتعليم الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد أربعة اجتماعات الاسبوع القادم، وذلك على النحو التالي،الاجتماع الأول: يوم الاثنين الموافق 30/1/2023 وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنتي (ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي – الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية) للسنة المالية 2021/2022 ،يعقبة الاجتماع الثاني:- خاص بمناقشة حساب ختامي موازنتي (مركز البحوث الزراعية – الهيئة العامة للإصلاح الزراعي) للسنة المالية 2021/2022.

وذكر أن اللجنة تعقد الاجتماع الثالث يوم الثلاثاء الموافق 31 /1/2023 وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنتي (ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني – الهيئة العامة للأبنية التعليمية) للسنة المالية 2021/2022،ويعقبه الاجتماع الرابع يوم الثلاثاء أيضا لمناقشة حساب ختامي موازنتي (صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية – صندوق تطوير التعليم) للسنة المالية 2021/2022.