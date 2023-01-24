شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي فى ورطة مع الاتحاد الأوروبي بسبب صفقاته الجديدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي تشيلسي وضع نفسه فى مأزق شديد مع الاتحاد الأوروبي "ويفا" بسبب تعاقداته الأخيرة المثيرة إلى الجدل، بجانب إقترابه من التعاقد مع إنزو فيرنانديز، نجم وسط بنفيكا البرتغالي بمبلغ مادي قد يتجاوز 100 مليون يورو.

وأضافت التقارير أن تشيلسي أصبح مهددًا بخصم العديد من النقاط فى الفترة القصيرة المقبلة، بسبب إختراق قانون اللعب المالي النظيف، الشئ الذي قد يجعله يواجه مصير يوفينتوس فى الموسم المقبل، إذا ما استمر فى تلك السياسية كثيرًا.

حيث سيبلغ حجم إنفاقات تشيلسي فى المريكاتو الشتوي الشتوي الحالي إلى ما يعادل 300 مليون يورو إذا أتم الفريق صلقة إنزو فيرنانديز، والتى أصبحت فى مراحلها الأخيرة ولا يتبقي منها سوي الرتوش الأخيرة.



صفقات تشيلسي فى المريكاتو الحالي

وكان تشيلسي قد أعلن عن تعاقده مع جواو فيليكس قادمًا من أتليتكو مدريد بنظام الإعارة مقابل 11 مليون يورو لنهاية الموسم الجاري، كما تعاقد الفريق مع المهاجم الإفواري الشاب ديفيد فوفانا بما يعادل 15 مليون يورو قادمًا من مولده النرويجي.

إضافة إلى تعاقد البلوز مع مودريك نجم شاختار الأوكراني، بعد صراع طويل مع أرسنال فى صفقة وصلت إلى 100 مليون يورو، مع تعاقد الفريق مع جوهرة وسط أندهوفن الهولندي مقابل 60 مليون مليون يورو.