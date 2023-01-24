انت الان تتابع خبر العراق يؤكد للناتو الحاجة لتأمين الحدود ومنع تسلل الإرهابيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الاعرجي ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم الثلاثاء، قائد قيادة القوات المشتركة لحلف الناتو، الأدميرال ستيوارت مونش والوفد المرافق له، إذ شهد اللقاء، استعراض عمل بعثة حلف شمال الأطلسي في العراق، وسبل تعزيز التعاون والشراكة مع الحلف، في مجالات التدريب والمشورة وتطوير القدرات".وجدد الأعرجي، وفق البيان، "تأكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على الشراكة مع حلف شمال الأطلسي /الناتو، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تتمتع بدعم من جميع الكتل السياسية، وهي جادة بتعزيز العلاقة مع الناتو، لتطوير مهارات وقدرات قواتنا الأمنية والعسكرية، مبينا أن مجالات التعاون مع الحلف كبيرة، لاسيما الأمن السيبراني، لما يمتلكه الناتو من خبرات كبيرة يمكن الاستفادة منها في هذا المجال".

وأعرب، عن "حاجة العراق لتأمين الحدود ومنع تسلل الإرهابيين وعصابات التهريب والمخدرات، لافتا إلى أن من ضمن توجهات الحكومة العراقية هو إنجاح عمل الجهات الدولية في العراق ومن ضمنها الناتو، مؤكدا أن القوات العراقية اكتسبت الكثير من الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب".



من جانبه، أكد الأدميرال مونش، أن "لدى حلف الناتو شراكة جيدة جدا مع الحكومة العراقية لزيادة قابليات المؤسسات العسكرية والأمنية، والعمل على بناء شراكة طويلة الأمد تعود بالفائدة على الجانبين، مشيدا بما تمتلكه القوات العراقية من مهارات وقدرات قتالية ميدانية".