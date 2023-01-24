انت الان تتابع خبر "حادثة القرآن " توقف المحادثات الثلاثية بين تركيا والسويد وفنلندا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت مصادر دبلوماسية، بأنه "بناء على طلب الحكومة التركية، تم وقف الاجتماعات مع السويد وفنلندا، دون تحديد موعد لاستئنافها".

ووفقا للمصادر، كان من المقرر عقد الاجتماع التالي في شباط في بروكسل.

وتأتي مطالب أنقرة بعد إقدام المتطرف راسموس بالودان، على إحراق نسخة من القرآن الكريم، يوم السبت الماضي أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم.



وقالت وزارة الخارجية التركية، إن حرق القرآن الكريم يشير إلى "مستوى الإسلاموفوبيا والعنصرية والتمييز في أوروبا".

ويوم الاثنين، أكد الرئيس لتركي رجب طيب أردوغان أنه "على السويد ألا تنتظر بعد الآن من أنقرة أن تتخذ أية خطوة في إطار قبول انضمام السويد لحلف "الناتو"، على خلفية إحراق القرآن الكريم".

وأضاف: "تريدون دعم المنظمات الإرهابية، وتدعمون من يعادون الإسلام، وتريدون منا أن ندعم انضمامكم للناتو.. هذا الأمر لن يكون إطلاقا".



وأردف الرئيس التركي: "نقول بوضوح..لا تنتظر السويد بعد الآن أي دعم منا لانضمامها لحلف الناتو.. نقول بوضوح إنه لا يحق لأحد أن يهين القيم المقدسة لنا".