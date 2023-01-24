انت الان تتابع خبر اقالات جديدة في أوكرانيا بسبب "فضيحة فساد" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلن ممثل الحكومة في البرلمان، تاراس ميلنيتشوك، أنّ حكام مناطق دنيبروبتروفسك (وسط) فالنتين ريزنيتشينكو، وزابوريجيا (جنوب) أولكسندر ستاروخ، وسومي (شمال) دميترو جيفيتسكي، وخيرسون (جنوب) إياروسلاف يانوشيفيتش، والعاصمة كييف أولكسي كوليبا، سيغادرون مناصبهم.واتهمت وسائل إعلام عديدة ريزنيتشينكو في نوفمبر بمنح عقود إصلاح طرق بقيمة عشرات الملايين من اليورو لمجموعة شاركت في تأسيسها صديقته التي تعمل كمدربة في مجال اللياقة البدنية.

وأفادت تقارير صحفية أن هذا الرجل ونظراءه من مناطق سومي وخيرسون وزابوريجيا يخضعون لتحقيقات قضائية، فيما ترتبط إقالة كوليبا بتعيينه المقبل في الإدارة الرئاسية.

إلى ذلك، أقالت الحكومة نائب وزير الدفاع فياتشيسلاف شابوفالوف، ونائب وزير السياسة الاجتماعية فيتالي موزيتشينكو ونائبان لوزير التنمية الإقليمية هما إيفان لوكيريا، وفياتشيسلاف نيغودا. كذلك أُقيل أناتولي إيفانكفيتش وفيكتور فيشنيوف من منصبيهما، وهما نائبان لرئيس خدمة النقل البحري والنهري الأوكرانية.



وتأتي الإقالات والاستقالات المتتالية بعد كشف وسائل إعلام عن عقد للعام 2023 بشأن منتجات غذائية للجيش، بسعر مبالغ فيه. وهذه أول فضيحة فساد تُكشف في وزارة الدفاع منذ بدء الحرب الأوكرانية.