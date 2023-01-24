انت الان تتابع خبر جراء الهزات الارضية.. انهيار مبنى يخلف 3 قتلى في الهند والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويُعتقد أن "العديد من الأشخاص محاصرون عقب انهيار مبنى سكني بعد أربع ساعات من الزلزال الذي ضرب شمال الهند، وفقاً لصحف محلية".

وانتقل ضباط الشرطة وقوات الإنقاذ لإجراء عمليات الإنقاذ على الفور، كما صدرت تعليمات للعديد من المستشفيات بالبقاء في حالة تأهب.



وأدى انهيار المبنى إلى حالة من الذعر في المنطقة، ويعتقد أن المبنى السكني انهار بسبب الهزات الأرضية.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، تعرضت المدينة لهزات أرضية بعد زلزال بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر ضرب نيبال.

وفي أعقاب الهزات، ورد أن شقوقاً ظهرت في المبنى لكن السكان تجاهلوها.

