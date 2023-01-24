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هاري كين يحرز لقبا تاريخيا مع نادي توتنهام

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445406-638101689226234913.jpg

2023-01-24 | 15:53

هاري كين يحرز لقبا تاريخيا مع نادي توتنهام

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أحرز نجم نادي توتنهام هاري كين لقب "الهداف التاريخي لنادي توتنهام"، بتسجيله هدف الفوز 1-0 على فولهام، ليحصد فريقه نقاط المباراة الثلاث ويحتل المركز الخامس في .
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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