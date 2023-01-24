انت الان تتابع خبر بالسرعة اللازمة.. المانيا تزعم دراسة طلب بولندا بإرسال دبابات لأوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية قول المتحدث: "تلقينا الطلب بهذا الخصوص، وسنعالجه بالسرعة اللازمة بموجب الآلية المحددة".

يخضع المستشار الألماني أولاف شولتس لضغوط متزايدة لإعطاء موافقته على إرسال الدبابات إلى كييف، لكنه لا يزال مترددًا



وسبق أن أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك، الثلاثاء، أنه "طلب موافقة برلين لإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، حيث تواصل القوات الروسية إعلان إحرازها تقدمًا على الأرض".

ويخضع المستشار الألماني أولاف شولتس منذ أيام لضغوط متزايدة لإعطاء موافقته للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الراغبة بذلك، على إرسال الدبابات إلى كييف، لكنه لا يزال مترددًا في الموافقة حتى الآن.

واقترحت بولندا وفنلندا إرسال دبابات ليوبارد تملكانها، إلا أن إعادة تصديرها تتطلب موافقة برلين.



وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي للصحافة: "آمل أن يأتي رد الألمان بسرعة هذه المرة؛ لأن الألمان يتأخرون ويماطلون ويتصرفون بطريقة يصعب فهمها".