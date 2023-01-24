انت الان تتابع خبر رئيسي: إيران هي الصديقة الحقيقية لسوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن رئيسي قوله: "أن إيران ستقف إلى جانب الشعب السوري في مرحلة إعادة الإعمار من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي"، مؤكدا ان " إيران هي الصديقة الحقيقية لسوريا".

من جهته أكد القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، خلال استقبال وزير الدفاع السوري "استعداد إيران لنقل الخبرات في مجالات الحرب الإلكترونية وحرب المعلومات إلى سوريا".



وتابع: "من كان يسعى إلى تدمير سوريا عبر هجوم عالمي يمضي اليوم نحو الزوال والدمار".

كم شدد سلامي على "الاستعداد لتقديم المساعدة للقوات المسلحة السورية في مختلف الأبعاد والمجالات".

