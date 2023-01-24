شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. السيسي يبدأ زيارة رسمية إلى الهند تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، زيارة رسمية إلى الهند تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

ووفق بيان للرئاسة المصرية، فإن السيسي وصل اليوم إلى نيودلهي تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، فيما لم يتم تحديد مدة الزيارة.

وأوضح البيان أن الرئيس المصري سيشارك كضيف شرف رئيسي في احتفالات الهند بيوم الجمهورية (26 يناير/ كانون الثاني من كل عام)، والذي يوافق اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام 1950.

ومن المرتقب أن يلتقى الرئيس المصري مع نظيرته الهندية دروبادي مورمو، ورئيس الوزراء الهندي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.

وتتزامن زيارة السيسي إلى نيودلهي مع "مرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند"، وفق بيان الرئاسة المصرية.

ويتخلل الزيارة لقاء الرئيس المصري مع رؤساء وممثلي عدد من الشركات الهندية الرائدة في مختلف المجالات، وذلك لمناقشة آليات تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، واستعراض الفرص الاستثمارية الجاذبة في مصر.

وسبق أن زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نيودلهي مرتين في أكتوبر/تشرين الأول 2015، وسبتمبر/ أيلول 2016، إلا أن أن هذه الزيارة المرتقبة تأتي في سياق أول دعوة لرئيس مصري للمشاركة كضيف رئيسي في عيد الجمهورية الهندية.