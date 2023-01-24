شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي ينهي إتفاقه مع هدف ريال مدريد فى المريكاتو الشتوي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي تشيلسي قد أنهي إتفاقه التفاوضي مع النجم الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، نجم وسط بنفيكا البرتغالي، حيث من المتوقع أن ينهي مسئولي "البلوز" بشكل رسمي خلال الأسبوع الجاري، فى صفقة ضخمة تجاوزت ال 100 مليون يورو.

وكانت هناك رغبة قوية من ريال مدريد فى التعاقد مع اللاعب خلال الفترة الماضية، إلا أن المقابل المادي الكبير الذي طلبه النادي البرتغالي من اجل رحيل اللاعب، آثار إستياء مسئولي الفريق المدريدي، والتى رأت أن المبلغ المطلوب فى اللاعب مبالغ فيه بصورة كبيرة.

بجانب أن اللاعب كان يحظي بإهتمام مسئولي اليونايتد، قبل أن يغلق الشياطين الحمر الباب أمام ضم اللاعب، بسبب مطالب بنفيكا المالية الكبيرة وممطالة الجانب البرتغالي فى بيع اللاعب.



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وأكدت بعض المصادر القوية الواردة من معقل تشيلسي أن الإتفاق قد تم بالفعل، كما أن الشئ الوحيد الذي يفصل الإعلان الرسمي عن صفقة إنزو إختلاف بسيط فى نسبة بنفيكا من إعادة بيع اللاعب فى المستقبل.

حيث يرغب مسئولي بنفيكا فى الحصول على 25٪ من إعادة بيع اللاعب فى المستقبل فى حالة رحيل اللاعب عن الفريق اللندني، فى الوقت الذي يرغب مسئولي البلوز أن تكون نسبة إعادة بيع اللاعب 20٪ فقط.