الكرملين: تسليم دبابات ألمانية إلى أوكرانيا «سيترك أثراً لا يمحى» على العلاقات الثنائية

دبابات «ليوبارد» (أ ف ب).

حذّر الكرملين الثلاثاء من أن تسليم كييف دبابات «ليوبارد» ألمانية الصنع «سيترك أثراً لا يمحى» على العلاقات مع برلين، في وقت يشتدّ الضغط على ألمانيا لتعطي موافقتها على إرسال هذه الدبابات إلى أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال مؤتمره الصحافي اليومي «عمليات التسليم هذه لن تأتي بأي خير على العلاقات» بين روسيا وألمانيا مستقبلاً، مضيفاً «سيترك ذلك أثراً لا يمحى».

وكانت وارسو أعلنت أنها طلبت موافقة ألمانيا على إرسال هذه الدبابات إلى أوكرانيا.