انت الان تتابع خبر لمدة 30 يوماً.. السودان تمدد إعلان "الطوارئ" في النيل الازرق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأصدر أحمد العمدة بادي، حاكم إقليم النيل الأزرق، رئيس لجنة الأمن بالإقليم، مرسومًا بـ"تمديد إعلان حالة الطوارئ بالإقليم لمدة 30 يومًا يسري من تاريخ التوقيع عليه".

وفوض القرار قائد الفرقة الرابعة مشاة ومدير الشرطة بالإقليم ومدير جهاز الأمن والمخابرات العامة وقائد قوات الدعم السريع قطاع النيل الأزرق، التدخل بكافة الإمكانيات المتاحة لوقف الاقتتال القبلي وفرض هيبة الدولة، ولهم كامل الصلاحيات الدستورية والقانونية لاتخاذ الإجراءات المناسبة حسب طبيعة الحال.



وتجددت الاشتباكات القبلية في إقليم النيل الأزرق بوتيرة عنيفة ومتزايدة، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بلغت ذروتها في منطقة "ود الماحي" بسقوط أكثر من مائة قتيل بينهم نساء وأطفال.