انت الان تتابع خبر توجيهات أمنية تخص "ورقة إدارة الأمن النووي" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس وكلاء الأمن الوطني، عقد اليوم، الجلسة الثانية لعام 2023، برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".وبحث الاجتماع، وفق البيان، "موضوع (ورقة إدارة الأمن النووي)، ووجه المجلس بتكليف المركز الوطني للتخطيط المشترك بمراجعة وإنضاج الورقة موضوع البحث، وفقا للملاحظات المطروحة في الجلسة، مع التأكيد على ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار المطابقة مع مسودة مشروع القانون المعروضة في مجلس النواب العراقي".

وقرر المجلس أيضا، "الموافقة على إبرام (مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع/المديرية العامة للاستخبارات والأمن في جمهورية العراق ومملكة إسبانيا)، بعد تعديلها وفقا للملاحظات المطروحة في الجلسة".

