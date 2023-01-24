شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى يقترح إعداد استراتيجية ورؤية واضحة للحكومة لتشجيع الاستثمار فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندى عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن المجلس يعكف حاليا على النظر في الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكى بشأن معوقات الاستثمار في مصر موضحا أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية تعد تقريرا حول الدراسة على أن يتم مناقشته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.

وقال الجندى أنه فيما يتعلق بهذا الأمر فهناك عدد من الإشكاليات تخص الاستثمار في مصر منها عدم وجود رؤية واضحة للاستثمار إلى جانب سعر صرف الدولار، كذلك فوائد البنوك هذا بالإضافة إلى البيروقراطية التي تعيق حركة الاستثمار وتؤدى إلى تعطيل عددا من المشروعات الاستثمارية.

وأوصى عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بضرورة وجود استراتيجية واضحة للحكومة بشأن الاستثمار كذلك رقمنة كل ما يتعلق بإجراءات الاستثمار وتقليل تدخل العنصر البشرى هذا بالإضافة إلى إعادة النظر في الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار بحيث يكون هناك تدرج في هذه الحوافز طبقا لنوع المشروع المستهدف حيث إن القانون الحالي وضع نفس الحوافز لكل المشروعات الاستثمارية دون النظر لنوع المشروع.

كما شدد الجندى على ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين السياسات النقدية والسياسات المالية بما يخدم عملية الاستثمار وتشجيع رجال الأعمال العرب والأجانب على ضخ المزيد من رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة، في نفس السياق أوصى الجندى بضرورة العمل على تشجيع القطاع الخاص والمستثمر المحلى وتذليل كافة العقبات أمامه مؤكدا أن المستثمر المحلى ونجاحه في الاستثمار داخلية يعد بمثابة مرآة للمستثمر الأجنبى، والتي تجعله قادرا على اتخاذ قراره بشأن الاستثمار في مصر.