شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لعيد الشرطة وذكري ثورة ٢٥ يناير

جاء فيها:

فخامة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

تحية طيبة،،، وبعد.

باسمي وباسم مجلس الشيوخ، أهنئ فخامتكم والشعب المصري بذكرى يوم 25 من يناير، ذلك اليوم العظيم الذى خُلِّد فى تاريخ المصريين عام 1952، حين جسدت الشرطة المصرية، فى معركة الإسماعيلية المجيدة، أروع صور البطولة والفداء، دفاعاً عن أرض مصر وأمنها، فلم ينس لها الشعب فضلها فاتخذه عيداً لها. وبروح الوطنية الراسخة دوماً داخل صدور المصريين؛ سطر شباب مصر المخلصون في عام 2011 ذكرى جديدة خُلِّدت في أحضان تاريخ المصريين؛ يوم أن ثاروا في 25 من يناير؛ وغايتهم مستقبل وواقع أفضل للوطن.

وإذا بجماعة الإرهاب تغتال براءة ثورة شباب مصر؛ فكادوا أن يختطفوا الوطن ويسوقوه، دون أدنى حكمة، نحو الهاوية؛ لولا أن تجسدت عناية المولى عز وجل وحفظه لمصر فى ثورة الشعب المصري البيضاء في 30 يونيو 2013؛ والتي جاءت استكمالاً وتصحيحاً لثورة 25 يناير من أجل استعادة الوطن وكرامته؛ فأنارت الطريق كى تنطلق عبره مصر، تحت قيادتكم الرشيدة، نحو الجمهورية الجديدة؛ التي أقمتموها فخامتكم على دعائم التنمية الشاملة المستدامة.

وإضاف يشرفنا بمناسبة ذكرى 25 من يناير أن نجدد لفخامتكم العهد، مستمسكين ومستبشرين بالأمل الذي تنثرون بذوره في ربوع الوطن.

حفظكم الله ورعاكم، وسدد على طريق الخير والحق خطاكم، وكل عام وفخامتكم بخير.