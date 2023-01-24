شكرا لقرائتكم خبر عن السيتي يجهز لعقد صفقة تبادلية ضخمة من أجل رفائييل لياو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر سيتي يسعي للتعاقد بشكل قوي مع المهاجم البرتغالي الشاب رفائييل لياو، مهاجم نادي ميلان الإيطالي، يأتي ذلك على غرار أزمة اللاعب الحالية مع الروسونيري وعدم التوصل لإتفاق حول تجديد التعاقد.

وأفادت التقارير أن السيتي قد عرض على ميلان ضم جواة كانسيلو ضمن صفقة اللاعب، بجانب الإتفاق على مبلغ مالي ضخم آخر من أجل ضمان التعاقد مع اللاعب، خاصة أن اللاعب يعد هدفا للعديد من الأندية الأوروبية الكبري فى الفترة الحالية.

ومن المتوقع أن يوافق ميلان على عرض السيتي الأخير فى حالة عدم الوصول إلى إتفاق نهائي مع اللاعب فى الأيام القليلة الماضية، حيث من المقرر أن ينتهي تعاقد اللاعب مع الروسونيري فى صيف 2024 القادم.

جوارديولا يطالب بإتمام صفقة لياو

وعلى الرغم من أن السيتي ضم بين صفوفه القاطرة البشرية هالاند، إلا أن جوارديولا يؤمن كثيرًا بموهبة لياو، وأن اللاعب سيمثل إضافة كبيرة للسماوي حال التعاقد معه، ومن ثم قد يخطط لتغيير طريقته من أجل اللاعب.



موقف لياو من الإنضمام إلى السيتي

ومن جانبه، يخشي لياو الإقبال على خطوة إنتقاله إلى السيتي، خاصة أن تلك الخطوة ستكون بمثابة مغامرة كبيرة، فى ظل وجود هالاند الداعم والمحرك الأساسي لهجوم السماوي.