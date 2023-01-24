استقالة تيموشينكو نائب مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية

24 يناير , 2023
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ ف ب).
أعلن نائب مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموشينكو، اليوم الثلاثاء، أنه طلب من الرئيس فولوديمير زيلينسكي أمس الإثنين إعفاءه من مهامه.
وكتب تيموشينكو على تطبيق المراسلة «تيليغرام» «أشكر رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي على الثقة وفرصة القيام بأفعال صالحة كل يوم وكل دقيقة».
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