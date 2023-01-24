انت الان تتابع خبر إيران لدول الخليج: هذا موقفنا من الحرب في أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المدير العام للمنطقة الخليجية بوزارة الخارجية الإيرانية، علي رضا عنايتي، في حديث لوكالة أنباء "برنا" الحكومية، إنه "في المحادثات التي أجريناها مع بعض دول الخليج بشأن الحرب في أوكرانيا، أوضحنا وجهة نظرنا وقلنا أننا ضد الحرب، والحرب ليست حل نهائي لهذه الأزمة، ونحن محايدون".وأضاف عنايتي: "بعض الأشياء التي تم ذكرها هي في شكل مسائل غير مؤكدة، ونحن مستعدون للتحدث مع أوكرانيا؛ ولقد حددنا وجهة نظرنا لبعض دول الخليج العربي، كما استمعوا وفهموا وجهة نظرنا، ونأمل أن يتم حل هذه القضية التي تمثل مشكلة للجميع ومنطقة الخليج من خلال الحوار ومنهج الأطراف المعنية".

وعن علاقات إيران مع دول الخليج العربي، أوضح عنايتي "رحبنا بعودة سفيري الكويت والإمارات، ونتيجة الأحداث التي وقعت في ذلك العام (عام 2016)، استدعت الإمارات سفيرها وانخفض مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى دبلوماسي".



وأضاف: "هذا العام أرسلت الإمارات السيد سيف محمد عبيد الزعابي إلى طهران، ورفع مستوى العلاقات إلى مستوى سفير، وقمنا بتفعيل دورة علاقتنا بشكل كامل مع الإمارات، وفي هذا الصدد كانت هناك تبادلات بين الوفد الإيراني والإمارات".

وأوضح عنايتي: "بشكل عام، تؤكد دول المنطقة، وخاصة قطر وعمان، على سير الأمور وفعالية الإجراءات في المنطقة، وربما يرجع ذلك إلى نوع السياسة الخارجية ووجهات النظر الموجودة في المنطقة، ورسموا لأنفسهم نهجًا، ودائمًا ما يسيرون في هذا الاتجاه بطريقة متوازنة وموجهة نحو الحوار".