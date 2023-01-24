ميسي يثير "الرعب" في باريس سان جيرمان

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي 2022-2023، بعد أن انضم إليه صيف 2021، علما بأن عقد النجم الأرجنتيني مع الفريق الباريسي يتضمن بندا لتمديد ارتباطهما لموسم إضافي، حال موافقة الطرفين.وكتب روميرو، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ميسي لا ينوي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان".

وأضاف: "فوز ميسي بكأس العالم، جعله يغير تفكيره بشأن مستقبله".

وكان ميسي قاد منتخب الأرجنتين للفوز بلقب مونديال "قطر 2022" على حساب نظيره الفرنسي، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (4-2) في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم الأحد 18 ديسمبر الماضي، على استاد "لوسيل".

وحصل ميسي على لقب أفضل لاعب في مونديال قطر 2022.

