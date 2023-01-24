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ميسي يثير "الرعب" في باريس سان جيرمان

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2023-01-24 | 12:07

ميسي يثير "الرعب" في باريس سان جيرمان

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الخليج 365 – رياضة

فجر الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، والمقرب من نادي ، مفاجأة كبرى، تتعلق بمستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي 2022-2023، بعد أن انضم إليه صيف 2021، علما بأن عقد النجم الأرجنتيني مع الفريق الباريسي يتضمن بندا لتمديد ارتباطهما لموسم إضافي، حال موافقة الطرفين.

وكتب روميرو، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ميسي لا ينوي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان".

وأضاف: "فوز ميسي بكأس العالم، جعله يغير تفكيره بشأن مستقبله".

وكان ميسي قاد منتخب الأرجنتين للفوز بلقب مونديال "قطر 2022" على حساب نظيره الفرنسي، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (4-2) في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم الأحد 18 ديسمبر الماضي، على استاد "لوسيل".

وحصل ميسي على لقب أفضل لاعب في مونديال قطر 2022. 


وارتبط اسم ميسي البالغ عمره 35 عاما، مؤخرا، بالانتقال للعب في المنطقة العربية، من بوابة الهلال السعودي، على غرار غريمه البرتغالي الذي يدافع حاليا عن ألوان نادي النصر السعودي.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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