شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يهنئ الرئيس السيسي بالعيد الـ71 للشرطة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والمجلس الأعلى للشرطة وجميع قيادات وقطاعات وضباط وأفراد الداخلية بمناسبة العيد ال71 للشرطة المصرية.

وقال نقيب الإعلاميين إن هذه الذكرى التي سطر فيها أبناء الشرطة المصرية أسمي معاني التضحية في الحفاظ على الجبهة الداخلية، مثمنيا الجهود التي تبذلها كل قطاعات وزارة الداخلية مستخدمين الأساليب الحديثة والتكنولوجيا المتطورة التي حققت نجاحات كثيرة في مكافحة الجريمه والقضاء على الإرهاب.

وأشاد الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، بالتلاحم بين الشعب والشرطة في مواجهه الإرهاب والحفاظ على الجبهه الداخلية المصرية.