شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام حماة الوطن: فلسطين فى وجدان الأمة العربية حتى دون لجنة أساسية بالبرلمان العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي أن فلسطين لا تنتظر أن يكون لها لجنة أساسية في البرلمان العربي لأنها فى وجدان الأمة العربية وهي الدولة الوحيدة التي تعاني من الاحتلال منذ سنوات طويلة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجلسة العامة لدور الانعقاد الثالث في الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربى.

وأكد اللواء طارق نصير استنكار البرلمان العربي للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي اتخاذ خطوات رادعه لهذه الممارسات وتوفير الأمن والحماية للشعب الفلسطيني.

وقدم عضو البرلمان العربي مقترح خاص وهو أن يكون هناك جلسة على الأقل في كل دور انعقاد للبرلمان العربى نستعرض فية استنفار جميع الأعضاء من الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني مطالبا أعضاء البرلمان العربي الموافقه عليه.

وأشاد نصير بالدور الذي يقوم به البرلمان العربي لدعم القضية الفلسطينية والتي يعتبرها قضية العرب الأولى مؤكدا علي أن البرلمان العربي سيواصل جهوده ودعمه للشعب الفلسطيني لاستعادة أرضه واقامه دولته الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

اللواء طارق نصير خلال اجتماع البرلمان العربى