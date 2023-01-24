شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عصام نائب التنسيقية ينعى الزميل علام عبد الغفار: كان عاشقا لمهنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الزميل الصحفى الراحل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير الخليج 365 ورئيس قسم المحافظات، الذى وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال النائب علاء عصام إن الزميل الراحل كان مهذبا وراقيا وعاشقا لمهنته، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

توفى إلى رحمه الله الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير الخليج 365 ورئيس قسم المحافظات بعد صراع مع المرض، ورحلة عطاء حافلة في مؤسسة الخليج 365 بين أقسامها المختلفة.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير الخليج 365 ورئيس قسم المحافظات، والذى وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وإذ تنعى الشركة الزميل الراحل، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.