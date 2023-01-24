شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الخولى نائب تنسيقية شباب الأحزاب ينعى الزميل علام عبد الغفار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بخالص العزاء في وفاة الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير الخليج 365 ورئيس قسم المحافظات.

وكتب عضو مجلس النواب عبر صفحته على الفيسبوك:" إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون.. رحمة الله عليك يا علام".

وتوفى إلى رحمه الله الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير الخليج 365 ورئيس قسم المحافظات، بعد صراع مع المرض.

وصعدت روح الزميل إلى بارئها بعد صراع مع المرض استمر عدة أسابيع، جعلها الله في ميزان حسناته، ونعزى أنفسنا وأهله وأصدقائه ومحبيه، فقد كان إنسانا مجتهدا خلوقا نبيلا، وصحفيا متفانٍ فى عمله، رحمه الله وعوّضه خيرا فى الجنة بإذنه تعالى.