شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من جوارديولا على إنتقال ميسي إلى السيتي فى الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي، على التعليق عن إمكانية إنتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى السيتي فى الصيف المقبل فى صفقة إنتقال حر، حال عدم تجديد اللاعب تعاقده مع باريس وإستمرار الأزمة الراهنة.

وأكد جوارديولا على عدم وجود مفاوضات حالية مع ميسي من اجل تواجده فى السيتي، ولكن شدد على أنه سيكون من الرائع تعاقد مسئولي الفريق مع اللاعب، فى إشارة واضحة إلى رغبته فى إستقدام اللاعب حال دخول الجانب الإنجليزي فى مفاوضات مكثفة مع اللاعب بالفترة المقبلة.

وكان روميرو قد أعلن أن ميسي لن يجدد تعاقده مع باريس فى الفترة المقبلة، كما أن الأمر تم إغلاقه بشكل قاطع فى هذا الصدد، حيث أن اللاعب اتخذ قراره النهائي بالرحيل فى نهاية الموسم بعد إنتهاء عقده.



حلم جوارديولا يقترب من التحقق

وفى هذا الإطار، سلطت بعض المصادر القوية الضوء على أن ميسي تجمعه علاقة قوية بجوارديولا، المدير الفني الحالي للسيتي، مما قد يسهل من إنتقال اللاعب وإقباله على خطوة تواجده فى البيرميرليج داخل منظومة السماوي، والتي تتناسب كثيرًا مع طريقته.

ويحلم جوارديولا بتكوين ثلاثي أسطوري جديد فى الخط الأمامي للسيتي، حيث أنه مقتنع تمامًا بأن التعاقد مع ميسي بجانب كلًا من دي بروين وإيرلينج هالاند سيكون بمثابة الهجوم الأقوي فى البيرميرليج.