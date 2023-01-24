شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماعات لجنتى "نقل وخطة النواب" لمناقشة طلبات إحاطة واتفاقيات دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنتي النقل والخطة بمجلس النواب اجتماعات اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن تناقش لجنة الخطة والموازنة مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 614 لسنة 2022 بشأن الموافقة على انضمام حكومة جمهورية مصر العربية للاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية الُمعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010.

كما تناقش حساب ختامي موازنتي (الشركة القابضة للمواد الغذائية – شركة النيل والأهرام للمجمعات الاستهلاكية) للسنة المالية 2020/2021.

وتناقش لجنة النقل والمواصلات موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب نادر عبده صديق، بشأن إعادة فتح مزلقاني البدرشين، والمساندة بمدينة بالعياط بمحافظة الجيزة، كما تناقش طلب النائب حسام المندوه، بشأن ضرورة إعادة بناء كوبري مشاه همفرس بمنطقة ببولاق الدكرور الذي تم إزالته من أجل أعمال إنشاء محور كمال عامر، وطلب احاطة بتقنين ضرورة تفنين الطلعات والنزلات التي أقامها الأهالي على الطريق الدائري، والمحور في نطاق حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وعدم الانتهاء من أعمال إنشاء وصلة الدائري بين الطريق الصحراوي ونزلة المنصورية.

وتناقش أيضا طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمود هشام توشكى، بشأن الأول: عدم تنفيذ كوبري مشاه بسلالم كهربائية بنطاق حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة بديلاً عن كوبري همفرس الذي تم إزالته بسبب أعمال مشروع مترو الأنفاق، والثاني: ضرورة رفع كفاءة عدد من كباري المشاة وهم (كوبرى الخشب، وكوبرى ناهيا، وكوبرى أبو قتاده أمام قسم بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة).