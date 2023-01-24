شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تناقش اليوم الحساب الختامى لموازنة "القابضة للمواد الغذائية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، الأول لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 614 لسنة 2022 بشأن الموافقة على انضمام حكومة جمهورية مصر العربية للاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية الُمعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010.

كما تناقش اللجنة فى اجتماعها الثانى حساب ختامي موازنتي (الشركة القابضة للمواد الغذائية – شركة النيل والأهرام للمجمعات الاستهلاكية) للسنة المالية 2020/2021.

وكان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكد فى تصريحات له إن الدولة المصرية تحاول إدارة اقتصادها ليكون أكثر صلابة في مواجهة الصدمات المتتالية ومرونة بمعنى التعافي سريعا من الصدمات بدلا من طول مدة التعافي، قائلا: "علاج إصلاح الاقتصاد المصري يجب أن يكون نهج حياة".

وأوضح الدكتور فخري الفقي، أن الاقتصاد المصري هذه المرة يجري إصلاحات هيكلية عميقة والقطاع الخاص سيلعب دور مهم في الفترة المقبلة، مؤكدا أن مصر جادة في لعب القطاع الخاص دور مهم ويكون أكثر مرونة أمام الصدمات.

وأشار الدكتور فخري الفقي، إلى أن تعافي اقتصاديات الدول الناشئة مثل مصر حتى يتعافى سريعا علاجه القطاع الخاصة، مشيدا بوثيقة سياسة ملكية الدولة وقال: "هذه الوثيقة تدل على أن مصر جادة بالفعل ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي بمراجعة من صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية".