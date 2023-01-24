شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عقب نهاية الجولة الحادية والعشرين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهت الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي، بعودة إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي للتهديف مرة آخرى.

ونجح هالاند من إحراز هاتريك لمانشستر سيتي، في شباك ولفرهامبتون، في المباراة التي انتهت بفوز السيتي بثلاثية نظيفة.

بينما واصل محمد صلاح لاعب ليفربول، غيابه عن التهديف هذه الجولة أيضًا، خلال مواجهة تشيلسي التي انتهت بالتعادل دون أهداف.

وسجل هاري كين في هذه الجولة لفريقه توتنهام أمام نظيره فولهام، كما نجح ماركوس راشفورد من التسجيل لآرسنال في شباك مانشستريونايتد.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، عقب نهاية الجولة الحادية والعشرين، كالتالي:

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي 25 هدفًا.

هاري كين، توتنهام 16 هدفًا.

إيفان توني، برينتفورد 13 هدفا.

ألكسندر ميتروفيتش، فولهام 11 هدفًا.

رودريجو، ليدز يونايتد 10 أهداف.

ميجيل ألميرون، نيوكاسل 9 أهداف.

ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد 9 أهداف.

مارتن أوديجارد، آرسنال، 8 أهداف.

محمد صلاح، ليفربول، 7 أهداف.

بوكايو ساكا، آرسنال، 7 أهداف.

جيمس ماديسون، ليستر سيتي، 7 أهداف.