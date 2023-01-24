شكرا لقرائتكم خبر عن آرسنال في الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي عقب نهاية الجولة الحادية والعشرين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - واصل فريق آرسنال، صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، عقب الفوز أمام نظيره مانشستر يونايتد، بثلاثية مقابل هدفين.

وانتهت الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي، بفوز توتنهام أمام نظيره فولهام، بهدف نظيف دون رد.

وتعادل ليفربول أمام نظيره تشيلسي، تعادلًا سلبيًا، ليستمر الريدز في نزف نقاطه.

وفاز مانشستر سيتي أمام نظيره ولفرهامبتون، بثلاثية نظيفة دون رد.

ترتيب الدوري الإنجليزي

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي، عقب نهاية الجولة الحادية والعشرين، كالتالي:

1 آرسنال، 50 نقطة.

2 مانشستر سيتي، 45 نقطة.

3 نيوكاسل يونايتد، 39 نقطة.

4 مانشستر يونايتد، 39 نقطة.

5 توتنهام، 36 نقطة.

6 برايتون، 31 نقطة.

7 فولهام، 31 نقطة.

8 برينتفورد، 30 نقطة.

9 ليفربول، 29 نقطة.

10 تشيلسي، 29 نقطة.

11 أستون فيلا، 28 نقطة.

12 كريستال بالاس، 24 نقطة.

13 نوتينجهام فورست، 21 نقطة.

14 ليستر سيتي، 18 نقطة.

15 ليدز يونايتد، 18 نقطة.

16 وست هام، 18 نقطة.

17 ولفرهامبتون، 17 نقطة.

18 بورنموث، 17 نقطة.

19 إيفرتون، 15 نقطة.

20 ساوثهامبتون، 15 نقطة.