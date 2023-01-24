شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير: نقص كبير في مخزون السلاح الأمريكي بسبب أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت دراسة عسكرية عن نقص كبير في مخزون السلاح الأمريكي بسبب أوكرانيا.

وذكرت الدراسة التي نشرها موقع "وول ستريت جورنال" أن أوكرانيا استهلكت مخزون 7 سنوات من إنتاج أمريكا لصواريخ "جافلين".

وأشارت الدراسة إلى أن مخزون السلاح الأمريكي الحالي غير كاف في وقت الحرب.

وبحسب الدراسة، ستعاني الولايات المتحدة من مشكلات في الذخيرة إذا واجهت الصين عسكريًا قريبًا.

يأتي هذا في وقت قال فيه رئيس قيادة الأسطول الأمريكي داريل كودل إن بلاده تعاني من تأخير في استلام الذخيرة.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي، أرسلت واشنطن أطنان من المساعدات العسكرية إلى كييف. إلا أن أوكرانيا لا تزال تطالب الدول الغربية بالمزيد من العتاد الثقيل، مؤكدةً أن ذلك سيكون عاملًا حاسمًا في الحرب مع روسيا.