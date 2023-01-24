شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يحسم صفقة التعاقد مع لاعب مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية ان مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني أنهى صفقة التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي جواو كانسيلو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ريال مدريد يتعاقد مع جواو كانسيلو



وأكدت التقارير أن مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني انهت كل شيء مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي جواو كانسيلو خلال الفترة القادمة.



وأصبح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي جواو كانسيلو لاعبًا داخل صفوف نادي ريال مدريد الإسباني.



وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني الفوز على نظيره نادي أتليتك بلباو بهدفين مقابل لا شيء.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني لخوض مباراة أمام نظيره نادي أتليتكو مدريد الإسباني.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ونادي أتلتيكو مدريد يوم الخميس الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.