شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المستقلين الجدد: كلمة الرئيس السيسى تتضمن رسائل كاشفة لتحديد الطريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هشام عنانى رئيس حزب المستقلين الجدد، إن الشرطة المصرية تؤدى دورها طوال التاريخ، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد على أن الدور الذى تؤديه الشرطة المصرية ليس جديدا عليها.

وأضاف رئيس حزب المستقلين الجدد، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن خطاب الرئيس السيسى حمل رسالة واضحة، وهو إشادة بالشرطة المصرية، جنبا إلى جانب القوات المسلحة في الحفاظ على استقرار مصر، واهتمام الدولة المصرية وتأكيدها على منظومة الأمن القومى المصرى بكل جوانبه.

وأوضح رئيس حزب المستقلين الجدد، أن الرئيس السيسى يؤكد أن الأمن القومى خط أحمر، وهو ركن رئيسى تنشده مصر لبناء الدولة الحديثة، حيث لا بناء للدولة الحديثة إلا بعد السيطرة على أرضها بشكل كامل وتوفير بيئة آمنة للاستثمار والتقدم من خلال التأكيد على أهمية الأمن القومى المصرى والشرطة تلعب دورا كبيرا في حفظ الأمن القومى.

ولفت رئيس حزب المستقلين الجدد، إلى أن كلمة الرئيس السيسى تتضمن رسائل كاشفة لتحديد هوية الطريق الذى تسير فيه مصر نحو بناء الدولة المصرية الحديثة .