شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يواصل حملة المراجعات النهائية للشهادات ويكرم "أوائل الطلبة" ويقيم معارض "شتاء دافئ" في المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الأثنين، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة القاهرة، نظمت أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقسم النزهة، دورة تدريبية لمدة يومين تحت عنوان "التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، بمشاركة عدد كبير من الشباب.

كما بدأت أمانة قسم المطرية، في تنفيذ المراجعة النهائية المجانية لطلبة الشهادة الإعدادية كمبادرة مجانية للأهالي.

وفي محافظة الجيزة،تواصل أمانة مركز أطفيح، إطلاق القافلة الطبية المجانية، في قرية الكريمات والتي واستمرت لمدة يومين وضمت 8 تخصصات وصرف مجاني للعلاج.

كما أطلقت أمانة قسم الهرم، حملة تشجير تحت عنوان "هنلون هواها أخضر" تستهدف زراعة 1000 شجرة، وبدأت الحملة بالوحدة الصحية بنزلة السمان والوحدة الصحية بكفر الجبل بمشاركة 1000 شاب وفتاة من أبناء القسم، وتستهدف الحملة الحفاظ على المناخ والبيئة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

كما كثفت أمانة مركز العياط، جهودها لإقامة معارض "شتاء دافىء" بجميع القرى بافتتاح أحدث نسخها بقرية كفر شحاته وسط إقبال كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة لما وجده المواطنين من تشكيلة كبيرة من الملابس الشتوية بأسعار رمزية وجودة عالية.

كما أطلقت أمانة قسم الجيزة، مجموعة من الخدمات المجانية للمواطنين وتحديدًا أصحاب المعاشات وتكافل وكرامة والأرامل وتتمثل الخدمات في النفقات وإعلامنا الوراثة ومنازعات الحضانة وقرارات الوصاية والولاية التعليمية ومساعدة الغارمات.

ونظمت أمانة قسم الوارق، عددًا من الجولات الميدانية تستهدف حل المشكلات التي تواجه المواطنين، وجاءت أولى الجولات بوجود نائب رئيس احي أثناء متابعة الأسعار في معرض ضد الغلاء والاستماع لأراء المواطنين.

كما تواصل أمانة قسم الطالبية، لليوم الثالث على التوالى المراجعات النهائية للشهادة الإعدادية فى مادتى العلوم والحاسب الألى بمدارس علاء الدين الخاصة وذلك فى إطار جهود الحزب لخدمة أهالي الطالبية بمختلف المجالات.

وفي محافظة المنيا، واصلت أمانة مركز بني مزار، تنظيم القافلة الطبية المجانية، في قرية الجندية وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت معظم التخصصات، وتمكنت القافلة من الكشف علي 312 حالة من الأهالي، وعمل 20 نظارة طبية، وتحويل 12 حالة لإجراء عمليات علي نفقة الدولة، ولاقت القافلة اقبال كبير من قبل المواطنين الذين اشادوا بدور الحزب وجهوده في مساندة محدودي الدخل.

وفي محافظة المنوفية، واصلت أمانة مركز شبين الكوم، إقامة سلسلة المعارض لبيع كافة احتياجات الأسرة المصرية، بأسعار مخفضة، في قرية ميت مسعود، وشملت المعروضات بيع السلع الغذائية والمفروشات والأدوات المنزلية، وجهاز العرائس، وملابس بجميع أنواعها بتخفيضات خاصة للأيتام، وشهد المعرض إقبالاً كثيفاً من المواطنين.

كما نظمت أمانة مركز الباجور، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في قرية أبو سنيطة، وتضمنت عدد من التخصصات المختلفة، وشهدت القافلة إقبالا كبيرا من الأهالي مع توافر تخصصات طبية مختلفة وكذلك توافر الأدوية المجانية.

كما نظمت أمانة مركز أشمون، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في قرية مجريا، وتضمنت تخصصات متعددة منها "باطنة، أطفال، صدر، عظام، أنف وأذن، جلدية، تغذية علاجية، تحاليل طبية"، وتمت القافلة بمقر جمعية الأمين الخيرية، وقدمت الكشف الطبى على 250 حالة فى جميع التخصصات، وفي سياق أخر، نظمت الأمانة، ندوة تثقيفية تحت عنوان "الأثار السلبية للتكنولوجيا علي الشباب والأطفال وذلك بمقر الحزب داخل المركز، وتناولت الندوة السلبيات والايجابيات التي تسفر عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الاطفال والشباب ومدي تاثيرها علي سلوكيات وأخلاق أطفالنا.

كما نظمت أمانة المرأة بمركز ومدينة منوف، ندوة تثقيفية تحت عنوان "لا لختان الإناث"، في قرية سنجرج، وتهدف الندوة إلي توعية أهالي القرية بخطورة الختان، وشهدت الندوة حضورا مكثفا لنساء القرية، ورحبت سيدات سنجرج بالندوة متمنيات تكرارها للتوعية في كثير من الأمور التي تخص سيدات الريف.

وفي محافظة مطروح، نظمت أمانة مركز العلمين، احتفالية لتكريم الفائزين والمشاركين في مسابقة "أوائل الطلبة"، وأيضا تكريم الشخصيات البارزة في العمل الخدمي والوظيفي وجميع المدراس الفائزة بالمركز الأول والثاني للتعليم الإبتدائي والإعدادي والثانوي، والذي شهد إقبال كبير من لفيف من القيادات التعليمية والقيادات الحزبية ومديرى المدارس ورؤساء الأقسام وموجهى المواد الدراسية.

وفي محافظة الإسماعيلية، أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، قوافل غذائية متنقلة تجوب مراكز المحافظة، لمحاربة الغلاء، وجشع التجار، وشملت منتجات القوافل الغذائية، "أرز، سكر، شاي، سمنه، زيت، ولحوم، ودواجن، وغيرها من المواد، وجابت القافلة مراكز "الإسماعيلية، أبو صوير، فايد، القنطرة غرب، الإسماعيلية.

وفي محافظة الغربية، نظمت أمانة مركز المحلة، ندوة لمناقشة مشاكل الكهرباء بالقري وذلك ضمن سلسلة لقاءات وندوات تقوم بتنظيمها مع عددا من السادة التنفيذيين والقائمين علي إدارة وتقديم الخدمات لجماهير مركز المحله، وتم طرح مشكلة ضعف التيار بعدد من القري والمطالبة بتغير الأعمده الخشبية الموجوده في بعض العزب والقري وإحلال وتجديد الأعمدة المتهالكة وتضبيط شبكة الإنارة العامة، والمطالبة بزيادة المحولات الكهربائية وزيادة القدرة لوجود عدد كبير من المصانع.

كما تواصل أمانة المرأة بمركز زفتي، تنظيم المراجعات ليلة الإمتحان للشهادة الإعدادية، في مادة الهندسة، بحضور عدد كبير من الطلاب والطالبات في مسجد وصيف، كما نظمت أمانة المركز، المراجعة النهائية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية، في قرية دهتورة، بحضور 200 طالب وطالبة للإستفادة من المراجعات النهائية على يد أساتذة التعليم الكبار بإدارة زفتى التعليمية.

وفى محافظة الفيوم، أقامت أمانة بندر ثاني الفيوم، معرض لبيع السلع الغذائية وكافة احتياجات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة، للمواطنين بحي الصوفي، وضم المعرض السلع الغذائية الأساسية من الأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والبقوليات، وبأسعار في متناول الجميع، وأسعار في المتناول والتنسيق مع الجهاز التنفيذي لإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار بالمعارض.

كما واصلت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، الدورة التثقيفية للوحدات الحزبية بمركز أطسا لكل من "رحمي - أبو صير - مطول - كفر الزعفراني - جردو - بحر أبو المير - ع المزارعة - حلفا – اهريت"، وتناولت الدورة التثقيفية شرح مدونة السلوك الحزبي والبناء التنظيمي للحزب وكوادره والفرق بين الحزب السياسي ومنظمات المجتمع.

وفي محافظة دمياط، تواصل أمانة مركز كفر البطيخ، تنظم القافلة الطبية المجانية، رقم 33، ضمن مبادرة "صحتك مستقبل وطن"، للكشف عن أمراض الجهاز الهضمي والقلب والكبد والسمنه والنحافة، بالإضافة إلي إجراء التحاليل الطبية والأشعة والعلاج الطبيعي، بخصم يصل لـ50%، وذلك بمقر الأمانة في تمام الساعة الثانية ظهراً، وقدمت القافلة الكشف الطبي علي 300 حالة وإجراء تحاليل طبية وأشعة مجانية، ولاقت القافلة إقبالًا كبيرًا من الأهالي.

وفي محافظة البحيرة، واصلت أمانة مركز إدكو، تنظيم المراجعات النهائية المجانية للشهادة الإعدادية، في قرية المعتمدية، حيث توافدت أعداد كبيرة وحشود غفيرة من طلاب الشهادة الإعدادية، وأستمرت فعاليات هذه المراجعات مع مادة الجبر على مدار أربع ساعات متتالية، مقسمة على فترتين دراسيتين، فترة مخصصة للبنات، وأخرى للبنين، وذلك لتحقيق أقصى إستفادة، ولإستيعاب الأعداد الكبيرة والغفيرة من الطلاب، والطالبات، التي توافدت على قاعة نادي المعلمين لحجز أماكنها، وذلك بمشاركة عملاق مادة الرياضيات بإدارة إدكو التعليمية، ولاقت مراجعات اليوم إقبالًا كبيرًا من طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمركز إدكو والقرى التابعة له، حيث تعدى عدد الحضور اليوم أكثر من 1600 طالب وطالبة، على مدار فترتين دراسيتين، وبمدة زمنية جاوزت الأربع ساعات.

وفي محافظة السويس، تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، تنظيم مبادرة القافلة الطبية المجانية، غدا الثلاثاء، تحت شعار "شركاء من أجل صحتك"، وتشمل القافلة تخصصات،"حميات- أطفال- باطنة- قلب- حالات حرجة"، ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الـ14 من المبادرة، غدا في تمام الساعة الواحدة ظهراً وحتي الرابعة مساءا بجمعية تنمية المجتمع بكبريت المفارق بحي الجناين.

وفي محافظة الوادي الجديد، نظمت أمانة مركز الخارجة، ندوة تثقيفية، عن دور المرأة تحت عنوان "الصورة المستنيرة للمرأة في الوادي الجديد"، وذلك بمقر مدرسة 6 أكتوبر الإبتدائية.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.